Chaos Walking, esordio disastroso su Rotten Tomatoes: ecco cosa ne pensa la critica

Dopo essere stato rimandato più volte a causa di una disastrosa proiezione di prova che ha portato ad una serie di riprese aggiuntive, lo sci-fi Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley è finalmente pronto ad arrivare nelle sale. Tuttavia, la critica ha già riservato al film un'accoglienza tutt'altro che calorosa.

Come testimoniato dal punteggio di 16% ottenuto su Rotten Tomatoes (su un totale di 19 recensioni) e il Metacritic di 36/100 (12 recensioni), a detta della stragrande maggioranza della stampa internazionale la pellicola di Doug Liman non è riuscita a reggere il peso della sua interessante premessa, ovvero l'essere ambientata in un mondo in cui tutti riescono a percepire i pensieri delle altre persone.

Ecco alcuni pareri espressi dai recensori e raccolti da Rotten Tomatoes:

The Wrap: "Non mancano fantasiose trovate fantascientifiche o attori di talento a disposizione, ma il film si arena su personaggi che a malapena conosciamo che urlano e si rincorrono."

Variety: "Doug Liman offre dell'azione con un concetto di base - possiamo sentire tutto ciò che i personaggi pensano - che si consuma rapidamente fin dall'inizio."

Entertainment Weekly: "Per quanto riguarda le uscita pandemiche del regista Doug Liman, Chaos Walking ha sicuramente una premessa più interessante di Locked Down. Ma questo non significa che dovresti tornare di corsa al cinema per vederlo."

Slant Magazine: "Sotto la sua superficie perfettamente intrattenente, il film è un groviglio di contraddizioni che non riesce a essere all'altezza del proprio potenziale."

Chicago Sun-Times: "Affondato dall'esecuzione quasi inguardabile e inascoltabile della premessa principale."

L'uscita del film è fissata al prossimo 3 marzo nelle sale americane, mentre restiamo in attesa di novità sulla distribuzione italiana. Nel frattempo, Holland ha definito Chaos Walking un "lavoro d'amore".