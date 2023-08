Channing Tatum è un vero Swiftie! Eccolo vestito a tema durante l'Eras Tour

Taylor Swift ha conquistato Los Angeles con un tour di sei notti, l'Eras Tour all'interno del SoFi Stadium di Inglewood. Tra i fan della cantante anche diverse star di Hollywood, che hanno partecipato ai concerti. Uno dei partecipanti è Channing Tatum, che pare abbia assistito allo show insieme alla figlia Evie.

In una delle foto online, Tatum posa con la giornalista Gayle King e mostra il look perfetto per un concerto di Taylor Swift: pantaloncini in jeans tagliati e una maglietta nera con una scritta luminosa color pastello "Sono io, ciao, sono il papà, sono io".



La frase è un riferimento al singolo di Swift, Anti-Hero. Tatum inoltre mostra un cuore glitterato intorno all'occhio sinistro, nel post di King si vede anche l'attore ballare sulle note della cantante, mostrando un braccialetto luminoso mentre Swift è impegnata ad esibirsi.



Nel 2023 Channing Tatum è tornato nel ruolo di Magic Mike nell'omonimo nuovo film del franchise, The Last Dance, in cui interpreta un ballerino spogliarellista per la regia di Steven Soderbergh.

