Channing Tatum torna al cinema con il suo debutto alla regia: ecco il primo sguardo a Dog

Tre anni dopo la sua ultima apparizione sul grande schermo in Kingsman - Cerchio d'Oro, Channing Tatum è più carico che mai nel presentare Dog, road-movie che firmerà il suo debutto alla regia insieme al partner di produzione Reid Carolin.

"È già stata un'esperienza pazzesca. E siamo solo all'inizio" ha scritto l'attore su Instagram, dove ha pubblicato le prime immagini ufficiali del film. "Se sopravvivremo al resto, sarà una delle storie più folli di cui abbia mai fatto parte. E ho preso parte a delle cose piuttosto folli nel corso della mia vita. Questa foto è del nostro primo giorno di riprese, e del primo film che io e il mio partner Reid Carolin abbiamo diretto. Questa è la nostra storia. Ci sono voluti due anni per arrivare alla linea di partenza. Le prossime otto settimane saranno come cavalcare un toro imbizzarrito. Che dio sia con noi. In Dog we trust".

Stando alla descrizione fornita da People, il film segue un ex ranger dell'esercito in viaggio verso la costa Ovest degli Stati Uniti in compagnia di un cane di nome Lulu nella speranza di assistere al funerale di un soldato suo amico. L'uscita di Dog è fissata a maggio 2021.

Tramite la sua casa di produzione, Free Association, Tatum prossimamente lavorerà anche all'adattamento di Six Years targato Netflix, progetto che lo vedrà impegnato sia come produttore che come interprete principale.