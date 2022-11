Channing Tatum, la star di Magic Mike protagonista del nuovo film di David Leitch

La star di Magic Mike, Channing Tatum, ha trovato il suo prossimo progetto action per il grande schermo. L'attore reciterà nel thriller Red Shirt, diretto dal regista di Bullet Train e Deadpool 2, David Leitch. E proprio in Bullet Train, l'ultimo film del regista con protagonista Brad Pitt, ha visto la partecipazione di Tatum.

I due torneranno a lavorare insieme in un film basato su una storia originale di Simon Kinberg, "una svolta alla James Bond che ha un potenziale da franchise".



Channing Tatum parteciperà al progetto anche nel ruolo di co-produttore. L'attore tornerà nel franchise di Steven Soderbergh che ha contribuito a consolidare il suo successo al cinema: non perdetevi il trailer di Magic Mike The Last Dance, terzo capitolo del franchise.



Volto noto del cinema action, Channing Tatum sta vivendo un periodo particolarmente florido dal punto di vista lavorativo, soprattutto nell'ultimo biennio, nel quale ha partecipato a film come The Lost City, al fianco di Sandra Bullock e Daniel Radcliffe e Io e Lulù, da lui co-diretto insieme a Reid Carolin.

Dopo una carriera di successo come stunt-man, David Leitch si sta affermando da regista nel cinema d'azione, e ha diretto film anche Fast & Furious - Hobbs & Shaw.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Lost City, diretto da Adam e Aaron Nee, uno degli ultimi progetti ai quali ha partecipato l'attore.