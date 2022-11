Channing Tatum vi farà sognare nel trailer ufficiale di Magic Mike - The Last Dance

In queste ore Warner Bros Italia ha svelato il trailer ufficiale di Magic Mike - The Last Dance, nuovo capitolo della saga creata da Steven Soderbergh con protagonista Channing Tatum.

Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico dei primi due episodi, Magic Mike The Last Dance riunisce nuovamente il team creativo del primo film: il protagonista Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh torna alla regia del film, basato su una sceneggiatura di Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli della saga.

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un'agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Fanno parte del cast insieme a Tatum anche Salma Hayek, Ayub Khan Din, la new entry Jemelia George, Juliette Motamed e Vicki Pepperdine. Magic Mike - The Last Dance sarà nelle sale italiane a partire dal 9 febbraio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures Italia.

