Channing Tatum rimpiazza Ryan Reynolds al fianco di Sandra Bullock in The Lost City of D?

Channing Tatum potrebbe presto unirsi al film The Lost City of D, una commedia romantica che vede protagonista Sandra Bullock, e che precedentemente avrebbe dovuto avere Ryan Reynolds come controparte maschile.

A quanto pare, non ci sarà una reunion di Ricatto d'Amore.

Lo scorso ottobre, Deadline aveva annunciato che Paramount Pictures stesse cercando di ingaggiare Ryan Reynolds e Sandra Bullock per i ruoli da protagonisti di The Lost City of D, una commedia romantica e d'azione in stile All'Inseguimento della Pietra Verde di Robert Zemeckis.

Nel film diretto da Adam e Aaron Nee e scritto da Dana Fox (su un'idea di Seth Gordon), Bullock e Reynolds avrebbero dovuto interpretare rispettivamente una scrittrice di romanzi rosa e l'attore scelto per interpretare il protagonista di una dei suoi libri al cinema che partono alla ricerca di una città fittizia, fino a quel momento creduta semplicemente frutto dell'immaginazione dell'autrice, ma che in realtà esisterebbe davvero.

Gli ultimi sviluppi vorrebbero però Reynolds fuori dalla corsa per il ruolo, probabilmente a causa dell'agenda già strapiena dell'attore, e delle tempistiche con le quali Paramount sembra voler procedere (non c'è ancora una possibile data per l'inizio delle riprese, ma sarebbe una priorità per lo studio), e Channing Tatum attualmente in trattative per la parte.

L'ultima apparizione sullo schermo di Tatum (se non contiamo i film a cui ha prestato solamente la voce, è stata in occasione di Kingsman: Il Cerchio D'Oro sequel dell'apprezzato film di Matthew Vaughn.