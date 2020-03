Channing Tatum produttore e protagonista dell'adattamento di Six Years targato Netflix

Channing Tatum manca dalla scena da circa tre anni, dall'uscita nelle sale di Kingsman: Il Cerchio d'Oro di Matthew Vaughn, ma come scrive Dicussing Film l'attore è pronto a tornare come interprete e produttore di Six Years, adattamento cinematografico dell'omonimo romano di Harlan Coben targato Netflix.

Svestendo i panni di doppiatore dopo Smallfoot e The LEGO Movie 2, Tatum tornerà in un live-action movie nei panni del protagonista, Jack Fisher, un uomo che ha visto l'amore della sua vita, Natalie, sposare un'altra persona di cui, sei anni dopo il matrimonio, vede il necrologio. Decide di partecipare al funerale sperando così di incontrare Natalie ma scopre che la vedova in lutto non è lei, il che comincerà a sconvolgere Jack e a mettere in discussione tutti i ricordi del suo passato.



In questi due anni Tatum ha sviluppato la sua casa di produzione, Free Association, con la quale è coinvolto in Six Years. Mediante l'etichetta fondata insieme a Reid Carloin, la star produrrà, interpreterà e co-dirigerà anche un progetto chiamato Dog, incentrato su di un ranger dell'esercito e sul suo cane che intraprendono una viaggio lungo la Pacific Coast Highway per partecipare al funerale di un caro amico.



Channing Tatum reciterà anche in Bob the Musical per la Disney, che produrrà anche. La storia segue la vicenda di un ragazzo normale che, colpito alla testa, comincia a sentire le canzoni interiori dell'anima delle persone che lo circondano, trasformando la sua realtà in un musical.



Six Years sarà sceneggiato da Arash Amel.