Channing Tatum, Phil Lord e Chris Miller insieme per un nuovo monster movie Universal

Secondo quanto riportato da Deadline, dopo il successo di 21 Jump Street Phil Lord e Chris Miller si riuniranno con Channing Tatum per sviluppare un nuovo monster movie targato Universal.

Descritto come thriller ironico e moderno ispirato all'eredità dei classici mostri della Universal, il progetto è stato affidato alla penna di Wes Tooke (Midway) e vedrà Tatum come protagonista. L'attore produrrà il film insieme a Lord e Miller attraverso la loro casa di produzione, mentre non è ancora chiaro se gli autori di The Lego Movie si occuperanno anche della regia.

I dettagli della trama non sono ancora stati rivelati, ma il sito rivela che si tratterà di una "coraggiosa reinvenzione" di uno dei personaggi più amati del Monster Universe in un'operazione simile a quella messa in atto da L'Uomo Invisibile con Elizabeth Moss, che ricordiamo aver incassato oltre 130 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 7 milioni (questo nonostante i problemi di distribuzione in alcuni paesi, tra cui l'Italia, per via dell'emergenza sanitaria).

A proposito del franchise Universal ricordiamo che, sempre sull'onda del successo de L'Uomo Invisibile, lo studio sta sviluppando un nuovo film di Wolfman con protagonista Ryan Gosling, il quale reciterà anche nel prossimo live-action di Lord e Miller dal titolo Project Hail Mary.