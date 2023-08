Channing Tatum non è contento della sua forma fisica: 'È innaturale'

Channing Tatum ritornerà in Deadpool 3 nei panni di Gambit. L’attore è tornato a parlare di una sua vecchia pellicola in una recente intervista. Tatum ha difatti rivelato che la sua forma in Magic Mike "non è molto spontanea".

Mentre lui e Kelly Clarkson discutevano durante il “The Kelly Clarkson show”, un grande schermo alle sue spalle mostrava una foto di Tatum a torso nudo, in particolare del suo personaggio in Magic Mike XXL. L'attore ha commentato la foto, sottolineando come le esigenze richieste per partecipare al film gli abbiano quasi impedito di ritornare in Magic Mike 3:

“Questo potrebbe essere il motivo per cui non avrei voluto fare un terzo film, perché devo avere quell'aspetto. È difficile avere un aspetto del genere. Anche se ci si allena, essere così in forma non è naturale. Non è nemmeno salutare. Devi fare la fame. Non credo che quando si è così magri sia davvero salutare".

Tatum ha anche dichiarato che la recitazione gli ha spesso imposto di spogliarsi, spronandolo a mantenere una buona forma fisica:

“Come persona che si allena per lavoro, vi assicuro che non avrei questo aspetto se non dovessi essere nudo nella maggior parte dei miei film. A un certo punto dovrò migliorare nella recitazione per non dover essere sempre nudo.” Ha scherzato l’attore.

A proposito dell’ultimo capitolo di Magic Mike, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 9 Febbraio 2023, Salma Hayek ha discusso con Channing Tatum sul set del film. I due hanno avuto un aspro confronto a causa delle difficoltà di realizzazione di alcune scene della pellicola.