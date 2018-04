Channing Tatum e Jenna Dewan si separano, dopo quasi nove anni di matrimonio!

Lasciate ogni speranza, voi che credete nel vero amore: una delle coppie più belle di Hollywood si lascia, una coppia che sembrava indissolubile, un "match" di quelli che ti facevano sperare nella realizzazione delle favole:si lasciano.

Jenna e Channing, come precedentemente avevano fatto anche Chris Pratt e Anna Faris, hanno deciso di condividere via social, in un post condiviso, la decisione che li ha portati a lasciarsi. Questo perché come da loro stessa ammissione, non c'è motivo di far deviare le notizie da chiacchiere e rumor.

I due attori, entrambi di 37 anni, si incontrarono sul set di Step Up, film del 2006 e, da quel momento, sembravano inseparabili. Hanno una figlia di nome Everly, che compirà tra poco 5 anni. La famiglia era stata vista unita come sempre solo pochi giorni fa, ai Kids’ Choice Awards.

Ecco l'annuncio condiviso della ex coppia d'oro di Hollywood:

"Ehi mondo! Allora ... abbiamo qualcosa che vorremmo condividere

Prima di tutto, è strano che dobbiamo condividere questo genere di cose con tutti, ma è una conseguenza delle vite che abbiamo scelto di condurre, per le quali siamo profondamente grati. Viviamo in un incredibile momento, ma è anche un momento in cui la verità può facilmente essere distorta in "fatti alternativi" 😉 Quindi vogliamo condividere la nostra verità, così saprete che, che se non l'avete letto qui, allora è falso. Abbiamo scelto amorevolmente di separarci come coppia. Ci siamo profondamente innamorati tanti anni fa e abbiamo fatto un viaggio magico insieme. Assolutamente nulla è cambiato riguardo quanto ci amiamo, ma l'amore è una bella avventura che ci sta portando su percorsi diversi, per ora. Non ci sono segreti né eventi strani alla radice della nostra decisione - siamo solo due migliori amici che hanno realizzato che è tempo di prendersi un po' di spazio e aiutarsi a vicenda a vivere la vita più gioiosa e appagante possibile. Siamo ancora una famiglia e saremo sempre i genitori amorevoli di Everly. Non commenteremo oltre, e vi ringraziamo tutti in anticipo per il rispetto della privacy della nostra famiglia. Mandando tanto amore a tutti, Chan e Jenna. "

Vabbè, che tristezza...