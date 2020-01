Channing Tatum interpreterà e produrrà Bob The Musical per la Disney

Secondo quanto confermato dall'Hollywood Reporter, Channing Tatum si è unito al team di Bob The Musical in qualità di attore protagonista e produttore; si tratta di un progetto che è in sviluppo da anni alla Walt Disney Pitures e che finalmente potrebbe vedere la luce.

Tatum produrrà la pellicola attraverso la sua Free Association, insieme a Reid Carolin e Peter Kiernan. Oltre a loro anche i produttori Tripp Vinson e Chris Bender, con la Disney che è attualmente alla ricerca di un regista. La prima volta che il progetto entrò nelle stanze dello studio era il 2004 e la sceneggiatura è stata rimaneggiata più e più volte passando per le mani di diversi autori quali Michael Chabon, Mike Bender, John August, Alan Loeb, Lowell Ganz e Babaloo Mandel. La lista dei registi che si sono avvicendati nel corso degli anni è altrettanto lunga, da Mark Waters, Phil Lord e Chris Miller, Adam Shankman per arrivare a Michel Hazanavicius. Quando quest'ultimo era a bordo come regista si fece addirittura il nome di Tom Cruise come protagonista.

Adesso, Bob The Musical procederà sotto la supervisione di Jessica Virtue e Allison Erlikhman, produttori Disney. Il film racconta la storia di un uomo qualunque che un giorno subisce un colpo alla testa. Mentre torna lentamente alla realtà, Bob scoprirà di riuscire a sentire le canzoni all'interno del cuore delle persone e la sua realtà diventerà a tutti gli effetti un musical.

Per Tatum e la Disney sarebbe la prima collaborazione, dato che quando l'attore era sotto contratto per interpretare il film standalone sull'X-Man Gambit, il progetto era ancora nelle mani della 20th Century Fox pre-acquisizione. Cancellato definitivamente quel progetto, adesso gli X-Men sono in mano ai Marvel Studios che deciderà di inserirli lentamente nel proprio Marvel Cinematic Universe.

L'ultimo film nel quale abbiamo visto Tatum al cinema è stato Kingsman: Il cerchio d'oro, mentre recentemente lo abbiamo sentito in qualità di doppiatore nei film animati Smallfoot - Il mio amico delle nevi e in The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura nei panni di Superman.

Al momento, Bob The Musical non ha ancora una data d'uscita ufficiale confermata.