Channing Tatum, il divorzio da Jenna Dewan non è ancora ufficiale: ecco perché

Nonostante Channing Tatum e Jenna Dewan non siano più una coppia da un paio di anni, il loro divorzio è ancora lontano dall'essere finalizzato. Spesso i matrimoni quando terminano in maniera burrascosa occorre diverso tempo prima che un divorzio arrivi alla sua conclusione definitiva, perché di mezzo si interpongono soldi, proprietà e altro ancora.

In questo caso la ragione per il mancato divorzio definitivo riguarderebbe tutti i problemi elencati sopra: ovvero l'affidamento della figlia, la divisione delle proprietà e il mantenimento della ex-moglie. I legali di Tatum hanno fatto sapere che tutto questo potrebbe essere deciso in un'udienza da cinque ore e non di più. Una data per l'udienza non è ancora stata comunicata. Secondo quanto riportato da People, Jenna Dewan si sarebbe rivolta al giudice perché Tatum non le starebbe pagando il dovuto per il sostegno della figlia.

Nel marzo 2006 i due attori e ballerini si sono incontrati sul set di Step Up e, come il suo personaggio, la Dewan ha sempre avuto le idee chiare su ciò che voleva, mentre Tatum era all'inizio più titubante. "Se vuoi uscire con altre persone ed essere libero, va benissimo, ma devi capire cosa vuoi, perché io voglio una relazione. Tre giorni dopo si è presentato alla mia porta, ubriaco e con in testa un sombrero", aveva ricordato l'attrice.

Prima del matrimonio, celebrato sulle spiagge di Malibù nel luglio 2009, passeranno ben tre anni in cui Tatum e Dewan getteranno le basi per la più importante delle rispettive relazioni. Nel dicembre 2012 i due annunciano di aspettare la loro prima figlia, Everly Tatum, che nascerà nel maggio 2013 a Londra.

Due anni dopo Tatum elogia la Dewan in una commovente intervista a Vanity Fair, ai cui microfoni rivela: "Mia moglie è una guerriera e una madre incredibile ed è tutto ciò nel modo più naturale possibile. È la mia più grande sostenitrice. Non c'è altro modo per dirlo: lei è lì ogni singolo secondo, ogni singolo giorno". Purtroppo, nell'aprile 2018 la coppia annuncia il divorzio.