Channing Tatum e l'amore nato sul set di Step Up: perché è finita con Jenna Dewan?

Non è raro che sui set cinematografici nasca l'amore e questo è anche il caso di Channing Tatum e Jenna Dewan, protagonisti del primo Step Up che diede il via non solo al fortunato franchise danzante, ma anche al loro matrimonio.

La coppia, che si è lasciata nel 2018, avrebbe festeggiato il loro undicesimo anniversario lo scorso 13 luglio e in occasione della proiezione di Step Up di questa sera su La 5 alle 21:10, ripercorriamo insieme i momenti salienti della loro storia d'amore, uscita letteralmente da un film.

Nel marzo 2006 i due attori e ballerini si sono incontrati sul set di Step Up e, come il suo personaggio, la Dewan ha sempre avuto le idee chiare su ciò che voleva, mentre Tatum era all'inizio più titubante. "Se vuoi uscire con altre persone ed essere libero, va benissimo, ma devi capire cosa vuoi, perché io voglio una relazione. Tre giorni dopo si è presentato alla mia porta, ubriaco e con in testa un sombrero", commenterà successivamente l'attrice.

Prima del matrimonio, celebrato sulle spiagge di Malibù nel luglio 2009, passeranno ben tre anni in cui Tatum e Dewan getteranno le basi per la più importante delle rispettive relazioni. Nel dicembre 2012 i due annunciano di aspettare la loro prima figlia, Everly Tatum, che nascerà nel maggio 2013 a Londra.

Due anni dopo Tatum elogia la Dewan in una commovente intervista a Vanity Fair, ai cui microfoni rivela: "Mia moglie è una guerriera e una madre incredibile ed è tutto ciò nel modo più naturale possibile. È la mia più grande sostenitrice. Non c'è altro modo per dirlo: lei è lì ogni singolo secondo, ogni singolo giorno".

Purtroppo, nell'aprile 2018 la coppia annuncia il divorzio, che sarà ufficializzato solo negli ultimi mesi del 2019: in calce il post con cui la Dewan comunica l'ufficialità della separazione e dice addio all'ex-marito, affermando che il motivo della rottura sarebbe, semplicemente, la fine dell'amore. Oggi Tatum è impegnato in una relazione travagliata con la cantante Jesse J, che iniziò a frequentare ad appena un mese dall'annuncio del divorzio: i due si sono lasciati e ritrovati più volte negli ultimi mesi, anche se il recente addio sembrerebbe definitivo. Anche la Dewan ha iniziato una nuova vita con il nuovo fidanzato Steve Kazee, dal quale aspetta il primo figlio.