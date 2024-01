Changeling, Clint Eastwood accettò di dirigere il film in un pomeriggio

Oltre ad essere una leggenda della recitazione, nel corso degli anni Clint Eastwood ha provato di essere un ancor migliore regista in grado di cogliere a pieno l'essenza delle sue storie e dei suoi personaggio. Per Changeling, addirittura, accetto di dirigere il film in circostanze molto particolari.

Sono pochissimi i registi ad Hollywood che deciderebbero di accettare di dirigere una pellicola così su due piedi. Molto spesso i cineasti tendono a cercare i propri film, renderli propri o scriverli in prima persona in modo da rendere il proprio lavoro il più personale possibile. Con Changeling con Angelina Jolie il discorso è stato molto diverso ma non meno coinvolgente. La scelta di Clint Eastwood riguardo questo film conferma solo quanto il regista sia un grande professionista e, soprattutto, pronto a lavorare in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza.

Secondo alcuni racconti, infatti, Clint Eastwood avrebbe accettato di dirigere Changeling, pellicola del 2008, lo stesso pomeriggio del giorno in cui gli era stato proposto di lavorare al progetto. Subito dopo aver ricevuto la sceneggiatura e averla letta nel giro di qualche ora, il regista accettò di buon grado di dirigere la pellicola affascinato dalla storia che esplorava la vicenda di una donna che, dopo il rapimento e la ricomparsa misteriosa del film sostiene che il bambino non sia suo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Changeling. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!