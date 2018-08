Chance The Rapper e Zazie Beets nel nuovo horror della A24, 'Slice'

Finalmente la A24 ha svelato il suo misterioso nuovo progetto, l'horror Slice, interpretato dalla star di Atlanta e Deadpool 2 Zazie Beets e l'artista Chance the Rapper.

Il film è diretto dal collaboratore di lunga data del musicista Austin Vesely, che è stato dietro la cinepresa per i video musicali di 22 Offs, Brain Cells, Juice, Sunday Candy ed Angels.

Stando a quanto si evince dal trailer, Slice promette di essere l'horror più stravagante dell'anno: ambientato in una piccola cittadina degli Stati Uniti, il film racconta la storia di un gruppo di fattorini per la consegna della pizza che vengono misteriosamente uccisi uno dopo l'altro sul loro posto di lavoro. Due sopravvissuti si uniscono in una missione per catturare l'assassino dietro la misteriosa follia criminale, ma quando scoprono che la pizzeria è stata costruita sopra una delle porte che conducono all'Inferno inizieranno anche ad essere testimoni di inquietanti avvenimenti paranormali.

Oltre a Chance the Rapper e Zazie Beets (Atlanta, X-Force), il cast include anche Will Brill, Joe Keery, Y'lan Noel e Paul Scheer. Vesely ha dato il via alla produzione di Slice a Chicago nel 2016, e da allora il progetto è stato avvolto da un alone di mistero assoluto. Un primo teaser animato fu pubblicato l'anno scorso ad Halloween, e sebbene la A24 non abbia ancora comunicato la data di uscita ufficiale del film, il trailer promette un'uscita autunnale.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, gustatevi il folle trailer qui sotto.