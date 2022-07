Champions: fissata la data di uscita del film con Woody Harrelson

Fissata la data di uscita del nuovo film di Bobby Farrelly, 'Champions', che arriverà nella primavera del 2023. Farrelly, noto per la sua precedente collaborazione con suo fratello Peter nelle commedie 'Tutti pazzi per Mary' e 'Scemo & più Scemo', dirigerà il film.

Il film sarà interpretato da Woody Harrelson, che abbiamo visto in Venom 2 nel ruolo di Carnage, nei panni di un allenatore di basket di una lega minore. Kaitlin Olson, nota per il ruolo di Dee Reynolds in C'è sempre il sole a Filadelfia, reciterà con Harrelson in un ruolo sconosciuto, insieme a Ernie Hudson, che interpreta Winston Zeddemore nel franchise di Ghostbusters. Unendosi al cast, Cheech Marin di Cheech e Chong apparirà nel film insieme a Matt Cook (Being the Ricardos). La pellicola arriverà il 24 marzo 2023.

Sebbene i dettagli specifici della trama di Champions rimangano sconosciuti, sappiamo che sarà basato sul film commedia drammatico spagnolo Campeones, uscito nel 2018, secondo un precedente rapporto di Deadline. Il film, che è stato ben accolto dalla critica, è ispirato alla vera storia della squadra di Special Olympics Aderes di Valencia, che avrebbe vinto 12 campionati spagnoli nell'arco di 15 anni.

Per concludere, vi ricordiamo che Woody Harrelson sarà in Last Breath, il nuovo film di Alex Parkinson, insieme a Simu Liu e Djimon Hounsou.