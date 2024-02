Challengers: Zendaya scatenata nel trailer ufficiale del nuovo film di Luca Guadagnino

Dopo il nuovo poster di Challengers, Zendaya risplende ed è protagonista nel trailer ufficiale del film diretto da Luca Guadagnino.

La clip appena pubblicata da Warner Bros ci anticipa un film carico di tensione, sensualità e sfida. Una sfida tra due ragazzi che si contenderanno sentimentalmente un’allenatrice colpo su colpo, proprio come se fosse una partita di Tennis. La sinossi riportata sotto il video recita: “Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.” La stessa Zendaya è rimasta entusiasta della carica erotica di Challengers.

Ad interpretare la protagonista principale sarà la già menzionata Zendaya, mentre Mike Faist e Josh O’Connor saranno rispettivamente il marito e l’ex fidanzato Patrick, entrambi giocatori di Tennis. Challengers è il ritorno del cineasta italiano Luca Guadagnino alla regia dopo Bones and All del 2022. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 aprile 2024.