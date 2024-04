Challengers, Zendaya ospite da Fazio: 'Sinner meraviglioso, ma io a tennis sono pessima'

Challengers di Luca Guadagnino sta per fare il suo esordio nelle sale italiane nel momento più fortunato di sempre per il tennis del nostro Paese: era impossibile, dunque, che Zendaya non si vedesse rivolgere qualche domanda su Jannik Sinner durante la sua ospitata a Che Tempo Che Fa per promuovere il film.

Dopo aver ammesso di conoscere appena le sorelle Williams e Roger Federer, l'attrice è dunque tornata a parlare del suo rapporto con il tennis durante l'intervista concessa a Fabio Fazio, che l'ha ovviamente incitata a parlare della sconfitta dell'attuale n.2 del ranking ATP (match durante il quale Zendaya era presente in tribuna).

"È stato meraviglioso vedere Sinner, ma io a tennis sono davvero pessima, quindi quando vedo una partita mi sembrano tutti fantastici" sono state le parole della star di Euphoria e Spider-Man: No Way Home, che ha poi evitato la patata bollente del momento glissando sulla clamorosa svista arbitrale che ha influito non poco sulla sconfitta di Sinner a Montecarlo: "Non ho visto quel momento" ha premesso Zendaya.

Vedremo se, al netto delle sue dichiarate scarse abilità su terra rossa e dintorni, l'attrice di The Greatest Showman saprà risultare credibile con la racchetta in mano nel nuovo film di Guadagnino: in ogni caso, Challengers ha esordito col botto su Rotten Tomatoes pochi giorni fa.

