Challengers, Zendaya non si spiega una fissazione dei fan su di lei:'È strano'

Nell'ultimo periodo Zendaya ha partecipato attivamente al tour promozionale del suo nuovo film, Challengers, diretto da Luca Guadagnino. A far scalpore, ancor prima dell'uscita del trailer, è stata un'immagine del film in cui l'attrice è seduta su un letto e vien baciata sul collo dalle due co-star Mike Faist e Josh O'Connor.

Se siete curiosi di vedere le prime immagini del film di Guadagnino, recuperate il trailer di Challengers, in uscita al cinema il prossimo 24 aprile.



Nel corso di una recente intervista, Jake Hamilton ha chiesto all'attrice perché tutti i suoi fan e la stampa sono ossessionati dal chiederle se si bacerà con qualcuno in un film e con chi si bacerà.



"Per cento anni attori hanno baciato altri attori sullo schermo, è letteralmente parte del tuo lavoro. Interpreti un ruolo che richiede un bacio, è qualcosa che devi fare. Ma ho l'impressione che quando lo fai tu, c'è una quantità anormale di attenzione. L'ho notato guardando le interviste di questi tour promozionali" ha dichiarato Hamilton.

"Lo so, è molto strano" ha risposto Zendaya. Hamilton ha posto un'altra domanda all'attrice di Spider-Man:"Pensi che la società l'abbia dimenticato [che un attore deve baciare un altro attore per lavoro]? O la usano come scusa per farti parlare di baci?". La star di Challengers ha risposto:"Non ho idea, non so se vogliono che diventi virale ma ho notato che lo fanno specificatamente con me. Se ci fosse qualcun altro non farebbero la stessa domanda. Ma sì, è parte del mio lavoro, ed è una parte assolutamente normale del lavoro, nonostante la percezione che hanno le persone del nostro lavoro".

Nei giorni scorsi, Zendaya ha confessato il suo amore artistico per Luca Guadagnino, con il quale è riuscita finalmente a lavorare in Challengers.

