Challengers, Zendaya innamorata di Luca Guadagnino: 'Un regista brillante'

Dopo l’ospitata da Fabio Fazio di Zendaya per promuovere Challengers, l’attrice ha speso anche delle parole al miele per il regista della pellicola Luca Guadagnino.

Alla seconda collaborazione dopo Bones and all, il sodalizio tra la star di Hollywood e il regista italiano sembra essere ben saldo, e a confermarlo sono state le parole della stessa Zendaya alla premiere di “Challengers”:

“Luca è brillante. Penso che abbia una comprensione così bella dell'esperienza umana e che capisca profondamente i personaggi a un altro livello. Questo è stato molto evidente fin dalla prima volta che ho parlato con lui di questo film e di questi personaggi. Sapeva chi erano queste persone in modo profondo e le capiva, le loro speranze, i loro desideri, i loro sogni, i loro desideri, le loro paure - È stato bello. È stato davvero speciale poter collaborare con lui, lavorare con lui e imparare da lui. Abbiamo fatto allenamenti di tennis e tutte queste cose fantastiche. Ma abbiamo anche fatto le prove, cosa che lui non aveva mai fatto prima, e per noi è stato davvero speciale avere quel tempo per lavorare sul copione, approfondire e conoscerci".

Se ancora non l’avete visto, qui potrete trovare il trailer ufficiale di Challengers con Zendaya.

