Challengers, Zendaya ammette: 'Tennis? Conoscevo solo le sorelle Williams, forse Federer'

Recentemente, Zendaya aveva esternato le sue preoccupazioni in merito alla futura accoglienza di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino in cui l'attrice interpreta un'ex campionessa di tennis, diventata poi coach. In un'intervista a Vogue, la star si sofferma sulle difficoltà affrontate per preparare al meglio questo ruolo.

Zendaya ha infatti confessato di conoscere poco lo sport attorno a cui ruota il lungometraggio: "Serena e Venus - questo è tutto ciò a cui lo ricollegavo. E probabilmente Roger Federer". Come raccontato dalla stessa attrice, lei e i suoi due co-protagonisti (Josh O'Connor e Mike Faist) hanno dovuto affrontare delle sessioni di allenamento particolarmente intense, così da acquisire maggiore familiarità con la disciplina.

Zendaya ha potuto contare anche sull'aiuto sull'ex campione di tennis Eric Taino, che a suo tempo aveva lavorato anche con Will Smith sul set di Una famiglia vincente. Una sfida particolarmente ardua per la star di Dune, almeno finché non è riuscita a cambiare punto di vista sulla questione: "Ho iniziato a trattare il tennis come se fosse una danza. Si trattava di copiare manierismi e movimenti del corpo. Dopo di allora, tutto si è risolto in un lavoro di imitazione". Una tattica che ha funzionato alla grande, come confermato da Josh O'Connor: "È stato un vero miracolo. Sembrava davvero una professionista".

Nella stessa intervista, Zendaya ha parlato anche di Tom Holland, oltre a soffermarsi su altri aspetti del nuovo film di Luca Guadagnino, compreso il lavoro svolto dai tre attori protagonisti per creare la giusta alchimia sul set. Challengers, infatti, non parla "semplicemente" di sport: centrale è, infatti, la relazione ambigua e carica di tensione tra i tre personaggi principali. Challengers uscirà nei cinema italiani il 25 aprile 2024.

Su Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.