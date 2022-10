Challengers: Zendaya si è allenata per tre mesi per imparare a giocare a tennis!

A pochi mesi dall'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia di Bones and All si torna a parlare di un nuovo progetto di Luca Guadagnino. In questo caso il discorso verte su Challengers, dramedy che avrà come protagonisti Zendaya e Josh O'Connor e ambientata nel mondo del tennis professionistico.

E' abitudine di molti attori ad Hollywood non utilizzare controfigure e fare corsi intensivi di sport o qualsiasi altra cosa per preparare al meglio i ruoli. Zendaya pare abbia fatto una cosa simile sottoponendosi per tre mesi ad un allenamento intensivo professionistico di tennis. La due volte vincitrice del premio Emmy nel film veste i panni di un'allenatrice, attenta a seguire la carriera del marito. Per prepararsi fisicamente, il cast si è allenato con l'ex tennista professionista Brad Gilbert, consulente esterno del film.

Guadagnino ha raccontato che, nel montaggio finale di Challengers, Zendaya non ha usato praticamente mai la propria controfigura impegnandosi personalmente ad imparare a giocare a tennis come una vera professionista. "Voglio dire, wow. Abbiamo montato il film, e quasi non usiamo nessuno dei suoi sosia. È così brava" ha raccontato Guadagnino. Il regista ha descritto il film come la sua prima vera commedia capace di legare lo sport a tematiche più emotivamente impegnate. Per il ruolo Zendaya ha ottenuto un ingaggio faraonico superiore agli 11 milioni di dollari che la rende, attualmente, tra le attrici più retribuite di Hollywood.

Dopo l'annuncio della data di uscita di Challengers non ci resta che aspettare e raccogliere i frutti di questa nuova fatica cinematografica di Luca Guadagnino che, di anno in anno, si conferma essere probabilmente il regista italiano più internazionale.