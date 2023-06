Challengers, tennis, triangoli amorosi e Zendaya nel trailer del nuovo film di Guadagnino!

Il tennis può già vantare una più che discreta letteratura nella settima arte: solo negli ultimi anni film come La Battaglia dei Sessi e Borg McEnroe ci hanno raccontato alcuni affascinanti aspetti dello sport di Federer e Nadal, ma la cosa non sembra spaventare Luca Guadagnino, pronto sulla linea di servizio con il suo Challengers.

Il film per il quale Zendaya ha effettivamente imparato a giocare a tennis si è finalmente presentato a noi questo pomeriggio con il suo primo trailer ufficiale, nel quale vediamo la star di Euphoria nei panni di Tashi Duncan, un'ex-giocatrice il cui futuro luminoso è stato stroncato da un terribile infortunio; la nostra finisce per sposare un suo collega del quale diventa allenatrice e del quale proverà a rivitalizzare la carriera in declino preparandolo alla sfida con Patrick, suo ex-amico nonché ex-fidanzato di Tashi.

Triangoli amorosi e vicende sportive s'intrecciano nel trailer di questo film che vedrà la prima collaborazione tra il regista di Chiamami col tuo Nome e Suspiria e Zendaya: si tratta della seconda star del Dune di Denis Villeneuve a lavorare con Guadagnino, dopo il Timothée Chalamet visto nel recente Bones and All. Cosa ne dite? Fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative dopo questo trailer!