Challengers, Serena Williams ha notato un dettaglio a cui nessuno di voi ha fatto caso!

Zendaya si sarà sicuramente impegnata ad apparire il più credibile possibile sul campo da tennis in Challengers, ma l'esperienza di una Serena Williams è ovviamente ben altra cosa: la fuoriclasse vincitrice di ben 23 titoli nei tornei del Grande Slam, infatti, non ha mancato di far caso ad alcuni dettagli invisibili ai più.

A parlarne è stata proprio Zendaya, che dopo aver dedicato parole d'elogio a Jannick Sinner durante la sua ospitata da Fabio Fazio ha svelato il suo recente scambio di battute con la leggendaria tennista, che sembrerebbe comunque aver apprezzato non poco l'ultima fatica di Luca Guadagnino.

A Williams, come vi anticipavamo in apertura, non è però sfuggito un certo dettaglio: "Lei era tipo: 'Sono assolutamente certa che quelle non fossero vere palle da tennis'. Lei sa. È la migliore tra le migliori" sono state le parole di Zendaya. Il riferimento è alle palline da tennis che, come spesso accade in questi casi, sono state aggiunte in fase post-produzione per facilitare il compito, in alcune scene, a quegli attori che non hanno grande esperienza in quello sport.

Difficile, comunque, che qualcuno con l'occhio meno allenato possa farci caso: anche questa, d'altronde, è la magia del cinema! Palline vere o false che siano, comunque, scopriamo insieme com'è stato accolto Challengers su Rotten Tomatoes al suo esordio.

