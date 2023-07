Challengers, rinviato anche il film di Guadagnino! Ecco la nuova data d'uscita

Neanche il tempo di godercene le prime immagini che già questo Challengers ci regala un dispiacere: il film di Luca Guadagnino, la cui release era prevista fino a poche ore fa per un giorno non meglio precisato del prossimo settembre, va infatti ad aggiungersi alla lunga lista di rinvii annunciati nel corso degli ultimi giorni.

Pochi giorni dopo l'uscita del primo trailer ufficiale di Challengers, il film nel quale Zendaya interpreterà una ex-giocatrice di tennis alle prese con un pericoloso triangolo amoroso non vedrà infatti la luce dopo l'estate, ma neanche entro la fine dell'anno: stando a quanto leggiamo, il nuovo lavoro del regista di Chiamami col tuo Nome arriverà infatti sul grande schermo il prossimo 26 aprile!

Uno slittamento di ben sette mesi per quello che si preannuncia come uno dei film più attesi della prossima stagione, e che a questo punto potremo ammirare non prima della prossima primavera: non è chiaro se gli scioperi che stanno tenendo in ostaggio il mondo del cinema c'entrino qualcosa, ma trattandosi di un film ormai finito ci risulta piuttosto improbabile.

Vedremo se i diretti interessati avranno qualcosa da dire circa le cause di questo rinvio: ciò che è certo, comunque, è che per gli spettatori di tutto il mondo queste settimane stanno diventando tutt'altro che facili da vivere con serenità!