Challengers, alla premiere regalo inaspettato per Zendaya: è un croissant gigante

Di regali insoliti se ne ricevono parecchi sul red carpet e Zendaya questo lo sa bene! La star di Euphoria durante la premiere di Challengers, nuova pellicola di Luca Guadagnino, ha dovuto fare i conti con un croissant gigante!

Il regalo di un fan, certamente azzeccato per la premiere parigina, ha stupito Zendaya sul tappeto rosso come testimonia un video diventato subito virale! Nella clip, la star di Challengers ha chiesto al fan se si trattasse di un croissant commestibile e dopo aver ricevuto risposta affermativa ha posato per alcune foto, fingendo quasi di nascondere il cornetto nel vestito! Ma gli impegni delle premiere hanno tenuto più lontano del previsto Zendaya dal croissant gigante che, dopo aver ringraziato, ha dovuto restituire il regalo chiedendo a qualcuno di poterlo ritirare più tardi. Le premiere dei film sono anche un'occasione per le star di interagire con il pubblico e la reazione divertita di Zendaya verrà ricordata per molto tempo!

Zendaya, parecchio impaurita del ruolo di Tashi Duncan, si calerà nei panni di un'ex giocatrice di tennis, protagonista di un triangolo amoroso piuttosto bollente come anticipato dal trailer di Challengers. La pellicola, dalla forte carica erotica, vedrà Josh O'Connor e Mike Faist co-protagonisti della star di Euphoria sul grande schermo al debutto al cinema previsto per il 24 aprile.

