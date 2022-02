Challengers, anche Josh O' Connor e Mike Faist nel film di Guadagnino con Zendaya?

Luca Guadagnino torna ad assemblare un cast davvero stellare sul grande schermo nel suo nuovo film Challengers con protagonista Zendaya: a lei si sarebbero aggiunti infatti Josh O'Connor e Mike Faist.

Dopo Chiamami col tuo Nome, Suspiria e Bones & All, passando anche per la serie tv We Are Who We Are, Luca Guadagnino torna a a caccia di star in quel di Hollywood per il suo più recente progetto, un film sportivo basato su una sceneggiatura di Justin Kuritzkes.

Alla già citata Zendaya, che sta avendo un periodo d'oro tra la nuova stagione di Euphoria e il successo di Spider-Man: No Way Home, pare che si andranno infatti ad aggiungere anche la star di The Crown Josh O'Connor (l'interprete del giovane principe Carlo) e l'attore di West Side Story Mike Faist (l'interprete di Riff), attualmente ancora in trattative.

Secondo la sinossi di Challengers riportata anche da The Wrap, si tratterà di un film romantico a tema sportivo ambientato nel mondo del tennis professionistico: "Zendaya sarà una tennista divenuta allenatrice che è riuscita a trasformare il marito (Faist) in un vincitore del Grand Slam. Ma quando questi porterà a casa una serie di sconfitte, lei lo spingerà ad iscriversi a un evento di bassa lega noto come Challenger, dove dovrà vedersela con un avversario (O' Connor) che si rivelerà essere il suo ex-migliore e l'ex-ragazzo di sua moglie".

Le riprese di Challengers dovrebbero partire questa primavera sull'East Coast.