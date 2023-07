Challengers, quale film rimpiazzerà Guadagnino a Venezia dopo il rinvio?

Challengers è stato ufficialmente ritirato dalla Mostra del Cinema di Venezia. Il film d'apertura è stato "sostituito" per paura di non poter ottenere una copertura adeguata a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori attualmente in corso.

Nonostante ciò la pellicola di Luca Guadagnino è stata sostituita da un altro titolo top list questa volta tutta italiana. Ad aprire la kermesse veneziana sarà Comandante di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino. Nonostante il trailer di Challengers abbia già conquistato il pubblico di tutto il mondo, la crisi attualmente in corso ad Hollywood ha spinto i distributori a voler rinviare la pellicola per evitare che il film possa essere colpito dagli strascichi dello sciopero. Ciò ha causato l'inevitabile rinvio di Challengers ad aprile.

Lo sciopero degli attori, infatti, "vieta" a coloro che fanno parte del sindacato di partecipare alle promozioni delle pellicole in sala. Questo, ovviamente, vieterebbe anche la presenza degli attori sui tappeti rossi di Venezia, diminuendone inevitabilmente la visibilità. La decisione di mettere in apertura una pellicola italiana è un modo per raggirare la possibilità che lo sciopero possa protrarsi fino alla fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. A dare la notizia del cambio di programmazione è stato il direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera. "Ringrazio l'autore, i produttori Nicola Giuliano e Pier Paolo Verga e Paolo Del Brocco con Rai Cinema per aver accettato il nostro invito ad inaugurare l'80° rassegna cinematografica della Biennale di Venezia” ha annunciato.

La nuova pellicola di Guadagnino a segnato nuovi record anche per quanto riguarda gli stipendi. Zendaya è stata pagata tra gli 11 e i 13 milioni per Challengers. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!