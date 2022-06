Challengers: il film di Luca Guadagnino con Zendaya ha una data d'uscita!

Qualche mese fa era arrivata l'indiscrezione di un nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya protagonista. Intitolato Challengers, del progetto si conoscono ancora pochi dettagli, tra i quali il cast che vedrà appunto la star di Euphoria e della Marvel in cima all'elenco che prevede anche la presenza di Josh O'Connor. Ora c'è la data d'uscita.

Challengers, pellicola che vedrà insieme per la prima volta il regista italiano e la star americana, uscirà nelle sale americane l'11 agosto 2023, quindi le riprese dovrebbero essere imminenti, visto che manca appena un anno dalla suddetta release.

Secondo la sinossi di Challengers riportata anche da The Wrap, si tratterà di un film romantico a tema sportivo ambientato nel mondo del tennis professionistico: "Zendaya sarà una tennista divenuta allenatrice che è riuscita a trasformare il marito (Faist) in un vincitore del Grand Slam. Ma quando questi porterà a casa una serie di sconfitte, lei lo spingerà ad iscriversi a un evento di bassa lega noto come Challenger, dove dovrà vedersela con un avversario (O' Connor) che si rivelerà essere il suo ex-migliore amico nonché l'ex-ragazzo di sua moglie".

Oltre alla già citata Zendaya, che sta vivendo davvero un periodo d'oro tra il piccolo schermo con Euphoria e dopo il successo di Spider-Man: No Way Home, si sono uniti al cast di Challengers ci saranno anche la star di The Crown Josh O'Connor (l'interprete del giovane principe Carlo) e l'attore di West Side Story Mike Faist (l'interprete di Riff).

La star di Euphoria e Spider-Man: No Way Home si vedrà corrispondere un ingaggio faraonico compreso tra gli 11 e i 13 milioni di dollari, e ritroverà come produttrice la stessa Amy Pascal in forze alla Sony Pictures per i film con Tom Holland.