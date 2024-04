Challengers, esordio da urlo su Rotten Tomatoes per il film di Guadagnino con Zendaya!

Manca poco all'uscita in sala di Challengers: il nuovo film di Luca Guadagnino farà il suo esordio in sala il prossimo 25 aprile, ma come sempre in questi casi non ci sarà bisogno di attendere fino ad allora per cominciare a scoprire cosa ne pensi la stampa specializzata, che infatti ha già dato il via alle danze.

Proprio in queste ore stanno infatti facendo la loro comparsa le prime recensioni del film dal quale Zendaya ha ammesso di esser stata spaventata: come sempre, a facilitarci il compito c'è Rotten Tomatoes, che anche stavolta ha cominciato sin dal primo istante a far valere il proprio ruolo di principale aggregatore di recensioni.

Qual è, dunque, il primo responso? Dando uno sguardo al noto sito, l'impressione è che si tratto di una roboante promozione: su Rotten Tomatoes Challengers può infatti vantare al momento uno strepitoso 100% basato sulle 30 recensioni che finora hanno parlato del nuovo lavoro del regista di Suspiria e Chiamami col tuo Nome. Si tratta, ovviamente, soltanto del punteggio basato sul parere della stampa: per quello del pubblico bisognerà chiaramente attendere l'uscita in sala. Nell'attesa di poterne sapere di più e di poter esprimere il nostro giudizio, comunque, qui trovate un nostro recap della trama di Challengers.

