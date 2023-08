Challengers, cosa vedremo in QUELLA scena di sesso? 'È tutta tensione'

Challengers è uno dei film più attesi dell'anno e ciò che lo rende così speciale è anche la presenza nel cast di Zendaya che, come molto spesso succede, diventa catalizzatore dell'attenzione dei fan e dei social network. Recentemente, l'attrice ha parlato di alcune scene vietate ai minori girate per il film.

Nonostante il rinvio di Challengers, l'attenzione per il film non è minimamente calata. Prima che lo sciopero degli attori prendesse il largo, l'attrice aveva parlato della complessità di raccontare i rapporti interpersonali e di come il ruolo della giovane tennista che interpreta in Challengers l'abbia assorbita al 100%. La pellicola, oltre a raccontare l'ascesa e la caduta di una giovane sportiva, svela anche il rapporto complicato che c'è tra la donna ed altri due ragazzi con il quale la giovane avrà modo di esplorare anche la sua sessualità.

Parlando di alcune scene R- rated girate per il film, l'attrice ha svelato la difficoltà che ha nell'approcciarsi a questo tipo di scene. "C'è la scena sulla carta e poi c'è la scena che si svolge sotto. Ogni personaggio sta vivendo una vita completamente diversa da quella che forse sta esprimendo. Penso che sia vero per ogni essere umano" ha spiegato. “C'è così tanto solo negli sguardi. La tensione cresce. Non avere il rilascio a volte è una buona cosa" ha concluso l'attrice.

Nel frattempo è stato annunciato quale film rimpiazzerà Challengers come apertura alla Mostra del Cinema di Venezia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!