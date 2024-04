Challengers: di cosa parla lo scandaloso film con Zendaya di cui stanno parlando tutti

Dopo l'esordio perfetto di Challengers su Rotten Tomatoes e il grande entusiasmo generato dalla presentazione alla stampa, andiamo alla scoperta del nuovo film di Luca Guadagnino con protagonista Zendaya.

Il film vede la star di Euphoria e della saga di Spider-Man nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il candidato all'Oscar e al BAFTA Luca Guadagnino ("Chiamami col tuo nome", "Io sono l'amore"), ha diretto il film da una sceneggiatura di Justin Kuritzkes. I produttori di Challengers sono Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor, con Bernard Bellew in veste di produttore esecutivo. La vincitrice del Golden Globe, Zendaya (i film "Dune", la serie TV "Euphoria") recita al fianco del vincitore del Golden Globe e del SAG Award e candidato ai BAFTA Josh O'Connor ("The Crown") e al candidato ai BAFTA Mike Faist ("West Side Story").

Il film uscirà nelle sale italiane il 24 aprile 2024, e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Challengers.

