Challengers, tra gli 11 e i 13 milioni a Zendaya per il nuovo film di Luca Guadagnino!

È un Luca Guadagnino dal respiro sempre più internazionale quello che si appresta a dare il via ai lavori di Challengers, il nuovo film del regista di Chiamami col tuo Nome che, stando a quanto apprendiamo in queste ultime ore, avrebbe già cominciato a metter su un cast di caratura mondiale.

Con le riprese di Bones & All iniziate lo scorso maggio, Guadagnino ha infatti già cominciato a muoversi per assicurarsi ancora una volta alcune tra le star hollywoodiane più in vista del momento, e possiamo affermare senza timore che la campagna acquisti sia partita col botto: il ruolo da protagonista di Challengers sarà infatti affidato a Zendaya!

La star di Euphoria e Spider-Man: No Way Home si vedrà corrispondere un ingaggio faraonico compreso tra gli 11 e i 13 milioni di dollari, e ritroverà come produttrice la stessa Amy Pascal che già si è occupata dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland e Benedict Cumberbatch; per quanto riguarda la trama, tutto ciò che sappiamo è che si tratterà di una storia incentrata sul mondo del tennis.

Vedremo a quali star il regista di Suspiria deciderà di fare un colpo di telefono per completare un cast già decisamente ambizioso: Guadagnino, vi ricordiamo, è attualmente alle prese anche con il biopic su Audrey Hepburn con Rooney Mara nel ruolo dell'iconica attrice di Colazione da Tiffany.