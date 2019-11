Chalamet suona il piano in una delle due clip italiane di Un giorno di pioggia a New York

È da oggi disponibile nelle sale italiane l'atteso e problematico Un giorno di pioggia a New York, ultimo film scritto e diretto da Woody Allen che vede protagonisti le giovani e amatissime star Timothee Chalamet (Chiamami col tuo nome, Il Re) ed Elle Fanning (Teen Spirit, Meleficent - Signora del Male).

La storia di Un giorno di pioggia a New York racconterà di una giovane coppia di fidanzati che progetta un weekend romantico nella Grande Mela. Una serie di imprevisti e di improbabili incontri, però, manderà i loro piani in fumo, mettendo a dura prova la loro stessa relazione. Nella prima clip vediamo il personaggio di Chalamet suonare il piano e intonare una delicata canzone mentre Selena Gomez di prepara in un'altra stanza. Nella seconda assistiamo invece all'incontro del personaggio di Elle Fanning con uno dei suoi idoli.

Fanno parte del cast di Un giorno di pioggia a New York anche Jude Law, Rebecca Hall, Kelly Rohrbach e Diego Luna.

Il regista italiano Luca Guadagnino si è espresso in difesa di Allen recentemente. Woody, da parte sua, non ha alcuna intenzione di ritirarsi e sta già girando il suo prossimo film in Spagna.



Andrete a vedere il film in sala? Siete ancora amanti del cinema di Woody Allena? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.