Anche Chadwick Boseman si unisce agli auguri di guarigione per Kevin Hart

Dopo i messaggi di supporto di molte star hollywoodiane, come Bryan Cranston, Terry Crews e Dwayne Johnson, anche l'interprete di Black Panther Chadwick Boseman si è unito agli auguri di guarigione per Kevin Hart.

Il comico e interprete di Jumanji è rimasto vittima di un grave incidente stradale che gli ha causato tre fratture spinali, dalle quali secondo gli ultimi report i medici si aspettano comunque che si riprenda completamente.

L'interprete del Marvel Cinematic Universe, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Kevin Hart e ai suoi figli.

"Sto pregando per la tua guarigione, fratello. Dio benedica te e la tua famiglia."

Secondo i report dell'incidente, Hart si trovava al volante della sua auto d'epoca Plymouth Barracuda, che è finita in un fossato fuori dall'autostrada Mulholland. Hart non era al volante, ma sia lui che il conducente del veicolo, Jared Black, hanno riportato gravi lesioni. La fidanzata di Black, l'allenatrice Rebecca Broxterman, è rimasta bloccata sul sedile posteriore della vettura ma è rimasta miracolosamente illesa.

Hart recentemente è stato visto nella versione originale del film d'animazione della Illumination The Secret Life of Pets 2 e in un doppio cameo non accreditato in Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Prossimamente lo rivedremo dall'1 gennaio in Jumanji: The Next Level.