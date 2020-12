Chadwick Boseman, il suo ultimo tweet è il più retwittato del 2020

La scomparsa di Chadwick Boseman ha contribuito non poco a rendere questo 2020 un anno davvero difficile da mandar giù: la morte della star di Black Panther ha colpito al cuore l'intero mondo del cinema e non solo, come dimostra la reazione di massa scatenatasi sui social dalle ore immediatamente successive all'annuncio.

Non è un caso, dunque, che solo pochi giorni dopo l'addio all'ex-T'Challa del Marvel Cinematic Universe l'ultimo tweet postato dal suo account ufficiale (quello, per intenderci, in cui venivano descritte le cause della morte dell'attore, da tempo malato di cancro al colon) sia diventato il post con più like della storia di Twitter.

Un ulteriore record è ora stato battuto dallo stesso tweet: l'ultimo post dell'account di Boseman è infatti diventato in queste ore il più retwittato del 2020, piazzandosi in cima ad una top 3 che comprende l'ironico post di Macaulay Culkin per il suo compleanno ("Hey ragazzi, volete sentirvi vecchi? Ho 40 anni") e l'ormai storico "We did it" di Kamala Harris postato subito dopo l'ufficializzazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane.

Durante i primi giorni del 2021, intanto, Chadwick Boseman verrà omaggiato ai Gotham Awards; qualche tempo fa, invece, sono state smentite le voci sull'ingresso di Rihanna nel cast di Black Panther.