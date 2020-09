Chadwick Boseman, il toccante video tributo di Marvel all'eroe di Black Panther

In occasione della messa in onda di Chadwick Boseman - Un tributo per un Re, speciale tv trasmesso nella notte su ABC per rendere omaggio al compianto attore, Marvel Entertainment ha realizzato un emozionante video dedicato al suo iconico ruolo di Black Panther.

Tra filmati dietro le quinte e interviste ai colleghi del MCU, tra cui Letitia Wright, Angela Basset, Michale B. Jordan, Scarlett Johansson, il produttore Nate Moore, il regista Ryan Coogler e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, il video mostra anche alcuni dei momenti che hanno segnato la carriera di Boseman al MCU, come il momento in cui Robert Downey Jr. e Chris Evans lo hanno introdotto sul palco durante la presentazione di Captain America: Civil War e la Fase 3.

Il materiale è stato registrato diverso tempo prima della triste notizia, il che rende i racconti ancora più autentici. Il tributo, che potete visionare in alto, si chiude infine con la scritta "Sarai sempre il nostro Re".

Per capire meglio l'impatto che l'attore ha avuto sul MCU e sulle giovani generazioni di afro-americani, grazie soprattuto al successo culturale ottenuto da Black Panther negli Stati Uniti (e non solo), vi rimandiamo al nostro ricordo di Chadwick Boseman.

In queste ore è arrivato anche il commovente omaggio di Danai Gurira.