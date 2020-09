Chadwick Boseman, una statua nella sua città: i fan firmano la petizione

Alla notizia della morte di Chadwick Boseman, i fan da tutto il mondo hanno espresso il loro più sincero cordoglio alla famiglia dell'attore, così come tutta la comunità di Hollywood si è stretta nel dolore di questa grande e inaspettata perdita. Adesso, c'è chi vorrebbe dedicare una statua a Boseman nella sua città natale.

E' infatti comparsa una petizione online che si prefissa la rimozione di una statua confederata per mettere al suo posto un nuovo monumento dedicato proprio a Boseman. Sono già migliaia le firme ottenute da tale petizione. Stiamo parlando della città di Anderson, in South Carolina, e la petizione è stata lanciata da DeAndre Weaver, un ex-studente dell'Università di Anderson che ha proposto la rimozione di un monumento confederato presente sul territorio dal 1902; recentemente, il dibattito per rimuovere tale statua si è accentuato, soprattutto in seguito al movimento Black Lives Mater, ma al momento la statua rimane al suo posto, in quanto in South Carolina vige una legge che proibisce la rimozione di qualsiasi monumento confederato.

Rimuovendo la statua confederata in favore di una dedicata a Boseman, non solo la città di Anderson onorerebbe la memoria dell'attore e idolo locale ma favorirebbe anche l'afflusso turistico della città. E' infatti innegabile che la popolarità di Boseman abbia aumentato la notorietà della cittadina, con i fan che adesso segnerebbero questa tappa come meta di pellegrinaggio.

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che al momento i fan Marvel sono contrari a un recast del personaggio di Black Panther, mentre sarebbero più favorevoli a un passaggio di consegne. Insomma, per gran parte dei fan Marvel sarebbe meglio puntare su Shuri piuttosto che su un nuovo T'Challa: siete d'accordo o preferireste un'altra soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il toccante tributo di Marvel all'attore di Black Panther.