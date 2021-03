Chadwick Boseman, la star di Black Panther finisce nei trend dopo la nomination agli Oscar

Avremmo voluto celebrarla diversamente, questa nomination di Chadwick Boseman: la star di Black Panther avrebbe meritato di essere qui a godersi il momento proprio come tutti i suoi colleghi, raccogliendo i primi frutti di una carriera promettentissima in procinto di spiccare il salto definitivo.

Naturalmente, sappiamo bene che così non potrà essere: il cancro che ha portato via Chadwick Boseman lo scorso agosto ha stroncato tutti i sogni di un attore che, con la sua prova in Ma Rainey's Black Bottom, ha dimostrato di saper mettere in mostra il proprio talento anche in situazioni ben diverse da quelle viste nei film del Marvel Cinematic Universe.

La nomination come Miglior attore agli Oscar 2021, dunque, ha reso sicuramente felici i tanti fan che speravano che l'immenso lavoro svolto da Boseman in condizioni di salute già piuttosto precarie per il film con Viola Davis: a dimostrarlo, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ci sono i numerosi post che in queste ore affollano Twitter, con il nome dell'attore finito nei trend praticamente pochi istanti dopo l'annuncio delle nomination.

