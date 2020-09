Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson confessa:'Dovevamo girare un film insieme'

A quasi tre settimane dalla scomparsa di Chadwick Boseman non sono ancora finiti i ricordi commossi di amici e colleghi, pronti a condividere un omaggio e un pensiero nei confronti della star di Black Panther. Anche Samuel L. Jackson non si è sottratto all'omaggio nei confronti di Boseman, presenziando al Tamron Hall Show.

"Stavo cercando di ricordare l'ultima volta che ho visto Chadwick. E ne stavo parlando con Zoe, nostra figlia, alla première di Captain Marvel. Abbiamo camminato e abbiamo iniziato a parlare di un altro progetto su cui speravo avremmo lavorato" ha dichiarato Jackson.

"Lui era del tipo 'Mi dispiace, non ci sarò ma vorrei che lavorassimo insieme'. Ne stavamo parlando, l'avevamo programmato per un po' e sai, è straziante perdere qualcuno che è una parte così importante della cultura".



Che cosa ha lasciato Chadwick Boseman? Ecco il pensiero di Samuel L. Jackson:"Quando lavoriamo speriamo tutti che le persone ricordino le cose che faremo. Ma ha impresso la società in questo modo, ha avuto un impatto soprattutto sulla Black culture e ha dato ai bambini un eroe a cui potevano aspirare. Perderlo, non so nemmeno se potrei dirlo a mio figlio, è devastante".

In questi giorni Samuel L. Jackson ha insegnato a imprecare in 15 lingue diverse, invitando gli elettori ad andare a votare.



