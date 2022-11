Chadwick Boseman, Ryan Coogler ricorda la loro ultima conversazione: 'Qualcosa non andava'

Parlare di Black Panther ignorando la memoria di Chadwick Boseman sarebbe impossibile e probabilmente ingiusto: a pochi giorni dal debutto in sala di Wakanda Forever, dunque, il regista Ryan Coogler ha voluto ricordare ancora una volta l'indimenticata star di Ma Rainey's Black Bottom, svelando l'ultima conversazione tra i due.

Mentre un nuovo poster ci svela la nuova Black Panther, Coogler ricorda: "La mia ultima conversazione con lui fu una telefonata per chiedergli se volesse leggere lo script di Wakanda Forever, prima che gli Studios mi inviassero le correzioni. Fu l'ultima volta che parlammo e sì, credo sia morto circa due settimane dopo".

Il regista prosegue: "Si capiva che fosse sdraiato mentre parlavamo, e Simone era con lui. Lui la fece andare via perché non voleva che sentisse nulla che lo mettesse nei guai per il suo Accordo di Non Divulgazione, ma lei non voleva lasciarlo. Si capiva che qualcosa non andava, insomma. Ma loro ridevano e scherzavano. Parlavano dell'organizzazione del loro matrimonio in South Carolina e di quanta gente avrebbero invitato... E mi chiese di mio figlio, perché aveva saltato il baby shower".

Un ricordo struggente che non può far altro che acuire la sensazione di vuoto lasciata dalla scomparsa dell'attore, soprattutto ora che Black Panther: Wakanda Forever è prossimo all'esordio. A proposito: ecco come si colloca nella timeline dell'MCU il nuovo film di Ryan Coogler.