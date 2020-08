Chadwick Boseman, Robert Downey Jr. e Lewis Hamilton ricordano l'attore: 'Era un eroe'

La tragica scomparsa di Chadwick Boseman ha colpito tutti, grandi e piccini, amici e conoscenti, colleghi e fan dell'attore che con la sua forza d'animo e le sue interpretazioni ha creato un'eredità che rimarrà a lungo nella storia e nei nostri cuori. E tra coloro che hanno voluto ricordarlo troviamo anche Robert Downey Jr. e Lewis Hamilton.

"Mr. Boseman ha creato le condizioni perché tutti potessero giocare alla pari, il tutto mentre lottava per la sua vita... Questo è vero eroismo. Ricorderò sempre i bei momenti, le risate, e il modo in cui ha saputo cambiare il gioco... #chadwickforever @chadwickboseman" ha scritto Robert Downey Jr. su Twitter, condividendo una gif di un momento divertente di cui entrambi gli attori del MCU erano stati protagonisti.

Downey non è stato il solo tra i colleghi e amici di Boseman a volergli dedicare un tributo; sono stati infatti numerosissimi coloro che nelle ultime ore sono accorsi sui social per ricordare l'uomo e l'attore dietro la maschera di Black Panther.

Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton ha dedicato la sua ultima pole a Chadwick Boseman, rivelando quando difficile è stato concentrarsi oggi in pista: "È una pole davvero importante per me. Mi sono svegliato stamattina e ho letto della scomparsa di Chadwick Boseman. Mi ha davvero sconvolto e spezzato il cuore" ha affermato.

"Non è stato facile riuscire a concentrarsi con questo dolore nel petto, ma mi sono detto che glielo dovevo, dovevo andare lì in pista e guidare alla perfezione, come ha fatto lui per la nostra gente, e per quello che ha fatto nei panni di questo supereroe, mostrando ai ragazzi che è possibile" continua "I più piccoli, se non riescono a vedere, non riescono neanche a credere che sia possibile. E quello che ha fatto Chadwick con Black Panther ha davvero cambiato una generazione e l'industria cinematografica. [...] E non è stata nemmeno l'unica volta: Jackie Robinson e James Brown. Ha fatto così tanto, e mentre stava lottando con il cancro".

"Perciò volevo che oggi fosse tutto perfetto, che avesse un significato, un impatto, volevo motrare tutta la forza necessaria perché oggi potesse essere un giorno speciale da dedicare a Chadwick. Mi sento davvero onorato di poterlo fare" e conclude, con un ultimo saluto a Chadwick "Era una luce così brillante. Wakanda Forever".