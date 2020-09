Chadwick Boseman rifiutò un film sulla schiavitù per non perpetuare stereotipi razzisti

Secondo quanto rivelato recentemente dal suo agente, Chadwick Boseman avrebbe dovuto prendere parte a un film il cui tema centrale era quello della schiavitù del popolo afroamericano accanto a Tessa Thompson, ma l'attore si rifiutò di prendervi parte per non continuare a perpetuare stereotipi razzisti e obsoleti sempre filmati a Hollywood.

Come detto, quest'ultima informazione arriva dall'ex-agente del compianto attore, Michael Greene, che ha concesso la sua prima intervista dalla scomparsa di Boseman all'Hollywood Reporter e che ha confermato come questi aveva per priorità il non accettare ruoli che avrebbero promosso stereotipi obsoleti sulla comunità nera americana. Quello rifiutato da Boseman era un film sulla schiavitù che l'avrebbe visto condividere lo schermo con Tessa Thompson, entrambi star del Marvel Cinematic Universe, essendo rispettivamente Black Panther e Valchiria (da Thor: Ragnarok in poi).

"Ricordo che a lui e a Tessa venne offerto un film, riguardava due schiavi, e lui mi disse: 'Non voglio continuare a perpetuare la schiavitù, non continuerò a perpetuare quegli stereotipi', per questo motivo voleva interpretava uomini forti e con un grande carattere".

Greene ha continuato: "Si è sempre trattato di portare ottimismo. Per questo non abbiamo mai accettato di apparire in film cupi o film che mostravano persone che si sparavano l'un l'altro, con messaggi di oscurità. A lui importava molto e questo perché stava letteralmente affrontando l'oscurità. Ha lottato fino all'ultimo dei suoi giorni".

Anche per i ruoli per cui aveva già in tasca la parte, come per Get on Up, Boseman voleva comunque sostenere il provino per provare la sua capacità nel ruolo: "I produttori erano sorpresi perché aveva già la parte in tasca, ma lui voleva far capire loro che avrebbe ballato personalmente. Dopo aver visto il provino erano ancora più convinti. Dopo, Chadwick parlò con la famiglia di James Brown e prima di Marshall, parlò personalmente a John Marshall, perché voleva non ci fossero controversie sulla sua performance. Il figlio poi gli scrisse una lettera dove si diceva onorato".