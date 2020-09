Chadwick Boseman, il ricordo di Lupita Nyong'O: 'Non riesco a parlare di lui al passato'

Non riesce ancora a rassegnarsi alla scomparsa di Chadwick Boseman, Lupita Nyong'O: in un messaggio postato nelle sue storie Instagram e ricondiviso su Twitter la star di Black Panther dona ai fan il suo ricordo dell'attore recentemente scomparso e non nasconde la sua immensa sofferenza.

"Scrivo queste parole da un luogo privo di speranza per ricordare un uomo che di speranza ne aveva tanta. Trovo difficoltà a parlare del mio amico, Chadwick Boseman, al passato. Non ha alcun senso. La notizia della sua morte mi colpisce al volto ogni giorno. So che siamo tutti mortali, ma nella vita incontri delle persone che sembrano avere un'energia immortale, come se esistessero da sempre, che si trovano esattamente dove dovrebbero essere, che sembrano non avere età. Chadwick era una di queste persone" comincia il messaggio dell'attrice.

Nyong'O prosegue: "In qualche modo Chadwick riusciva sempre a prendersi il suo tempo. [...] Notai che Chadwick non sembrava mai avere fretta. Padroneggiava il suo tempo con facilità... [...] Alzava l'asticella degli obiettivi lavorando con generosità di spirito, creando un ambiente privo di egocentrismo, sempre con un'energia addosso e un grande abbraccio da condividere. Le sue mani enormi scendevano sulle mie spalle e mi davano una strizzata che mi sollevava da ogni tensione che non avevo realizzato di trattenere".

"Le sue parole erano impeccabili. Non l'ho mai sentito lamentarsi, e ne avrebbe avute di cose di cui lamentarsi! Penso che comprendesse il potere delle parole e avesse deciso di manifestare potere tramite quelle. Usava la sua bocca per costruire, mai per distruggere. E la usava per fare delle battute incredibilmente sfigate. Non andava mai contro se stesso. Sembrava davvero amare se stesso; esprimeva sempre la sua personalità, anche quando significava non sorridere quando ti aspettavi che invece l'avrebbe fatto. E forse proprio per questo era capace di amare così tante persone così profondamente. [...] La morte di Chadwick è qualcosa che non posso metabolizzare ora. Forse con il tempo... Mi prenderò il mio tempo... Ed in suo onore prometto di non sprecarlo. Spero che voi farete lo stesso" conclude infine l'attrice.

Di recente, anche Letitia Wright ha voluto ricordare Chadwick Boseman; i fan, dal canto loro, si stanno opponendo all'idea di un recasting per Black Panther.