Chadwick Boseman, il ricordo di Denzel Washington: 'Piansi all'anteprima di Black Panther'

Intervenendo al Toronto Film Festival, il leggendario attore due volte premio Oscar Denzel Washington ha ricordato il compianto attore Marvel Chadwick Boseman, come sapete scomparso qualche settimana fa.

Durante una conversazione virtuale con il regista di Rain Man Barry Levinson avvenuta nella cornice del Toronto Film Festival, Washington ha ricordato di essersi commosso durante la premiere di Black Panther. L'acclamato film dei Marvel Studios, il primo a presentare un protagonista nero e un cast prevalentemente nero, è stato anche il primo film stand-alone per il guerriero wakandiano di Boseman, T'Challa, dopo il ruolo introduttivo in Captain America: Civil War.

Denzel Washington ha sostenuto che il compianto Chadwick Boseman ha vissuto una vita piena come attore di Hollywood e che non è stato 'ingannato dalla vita' per la sua morte prematura a 43 anni causata dal cancro al colon, malattia che aveva tenuto nascosta.

"Non è stato ingannato, noi siamo stati ingannati. Prego per la sua povera moglie e la sua famiglia. Anche loro sono stati ingannati, ma Chadwick ha vissuto una vita piena". ha detto Washington, che in passato pagò personalmente la scuola di recitazione a Chadwick Boseman. Riflettendo sulla premiere di Black Panther, Washington ha aggiunto: "Sono andato nel backstage e ho visto Chad e ho visto Ryan Coogler, poi ho guardato il film e ricordo di aver versato una lacrima. Perché ho pensato, cavolo, questi ragazzi sono partiti. Hanno preso il sopravvento."