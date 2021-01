Chadwick Boseman riceve un premio postumo, la vedova Simone: 'Orgogliosa di te'

Grazie alla sua toccante interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom, disponibile in streaming su Netflix, il compianto Chadwick Boseman è stato omaggiato con un Gotham Award postumo. Un commosso messaggio di ringraziamento è giunto così dalla moglie, Taylor Simone Ledward, che ha registrato un breve video, in cui appare visibilmente emozionata.

Nella clip, che possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, Simone Boseman dice: "È un onore ricevere questo premio a nome di mio marito. In riconoscimento non solo del suo lavoro, ma anche del suo impatto su questo settore e su questo mondo. Chad, grazie. Ti amo. Sono così orgogliosa di te. Continua a far splendere la tua luce su di noi. Grazie."

Chadwick Boseman è stato premiato insieme alla protagonista del film, Viola Davis, che lo considerava un figlio. L'attore è scomparso la scorsa estate ad appena 43 anni, a causa di un cancro al colon diagnosticato quattro anni fa. Ma Rainey's Black Bottom è l'ultimo film che ha interpretato, e sono in molti a sperare anche nell'Oscar. Anche il Marvel Cinematic Universe ha reso omaggio, nel corso dei Gotham Awards 2021, al protagonista di Black Panther, con le testimonianze e i ricordi dei suoi colleghi e degli amici.

In un altro discorso, Simone aveva definito suo marito Chadwick Boseman "la persona più onesta che abbia mai incontrato. Non si limitava a dire la verità: la cercava attivamente in sé stesso e in coloro che lo circondavano."