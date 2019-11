Chadwick Boseman era stato provinato per Guardiani della Galassia prima di Black Panther

Prima di essere scelto definitivamente per interpretare Black Panther nell'omonimo franchise all'interno del Marvel Cinematic Universe, Chadwick Boseman era stato provinato e quasi ingaggiato per un ruolo chiave in Guardiani della Galassia. Grazie ad Assembling a Universe pubblicato su Disney+ sono venuti a conoscenza alcuni dettagli sui casting.

Lo speciale risale al 2014 ma solo ora una delle clip dello show ha iniziato a circolare online soprattutto perché svela un dettaglio interessante: Chadwick Boseman inizialmente era tra i papabili per interpretare Drax il Distruttore, ruolo poi andato a Dave Bautista.

Invece d'interpretare il sovrano di Wakanda, Boseman avrebbe potuto far parte del team più folle del Marvel Cinematic Universe. La clip rivela inoltre che Lupita Nyong'o avrebbe potuto interpretare Nebula (ruolo poi assegnato a Karen Gillan).



Alla fine la Marvel ha scelto Boseman e Nyong'o per un altro progetto, ovvero proprio Black Panther. Chadwick Boseman negli ultimi tempi ha commentato, come molti suoi colleghi, le critiche di Martin Scorsese:"Devo rispettare la sua opinione perché è un genio in quello che fa. Allo stesso tempo pensa a quando l'ha detto; quando probabilmente sta facendo campagna per un premio. Lo sta dicendo in un momento in cui sta girando un film con Netflix, quindi è così che l'attenzione si sposterà sul suo film, non sarà nei cinema. Non sarà visto nel modo migliore. Sta parlando anche a suo vantaggio".

Bob Iger, boss della Disney, ha svelato quale film Marvel gli ha dato più soddisfazione, in un periodo in cui il franchise è sotto la lente d'ingrandimento dopo la querelle con Scorsese. Per quanto riguarda Black Panther invece arriverà presto la colonna sonora in vinile.