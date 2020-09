Chadwick Boseman preoccupato di non riuscire a fare Black Panther 2: parla John Kani

Parlando al South African Morning John Kani, interprete del padre di T'Challa nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato alcuni retroscena sulla produzione di Black Panther, che oggi assumono una nota drammatica alla luce della scomparsa di Chadwick Boseman.

Kani ha reso omaggio al collega durante la trasmissione, che potete vedere nel link della fonte, parlando del loro tempo insieme sul set del film diretto da Ryan Coogler: stando alle sue dichiarazioni, la defunta star del Marvel Cinematic Universe era motivata a rendere il progetto il migliore possibile, dal momento che era consapevole che avrebbe potuto non aver una seconda possibilità.

"Ha rappresentato la presenza incredibile di un giovane incredibilmente concentrato e assolutamente motivato. Sapeva più di tutti noi cos'era in gioco, ed era serio al riguardo. Ripeteva in continuazione che avevamo una possibilità di fare un film tutto nero, a Hollywood, finanziato dalla Marvel, e voleva che fosse il più grande successo possibile. Ci diceva di continuo che dovevamo pensare a quel film come la nostra sola possibilità, una possibilità che poteva non presentarsi di nuovo. Chadwick era questo tipo di persona".

Come noto Boseman era già stato reclutato per riprendere il ruolo di T'Challa in Black Panther 2, ad oggi previsto per il 2022 e ancora affidato alla regia di Ryan Coogler. La morte dell'attore ha ovviamente lasciato un enorme vuoto nel tanto atteso progetto Disney e nell'intero MCU, e le possibilità sul come procedere adesso appartengono ad una sfera molto delicata che dovrà essere gestita con attenzione.

Per altri approfondimenti leggete il ricordo di Michael B. Jordan per Chadwick Boseman.