Chadwick Boseman, un pezzo del Wakanda oggi ha il suo nome: il commovente omaggio Marvel!

Con la tragica scomparsa di Chadwick Boseman nell'estate 2020 i Marvel Studios hanno perso una parte importante della mitologia costruita tramite il Marvel Cinematic Universe, ma ciò non vuol dire che l'eredità della star di Black Panther sia destinata a tramontare.

Anzi: la compagnia in questi mesi ha fatto di tutto per omaggiare l'attore, anche tramite un commovente tributo presentato da Kevin Feige durante il Disney Investor Day; ora, sulle pagine dei fumetti Marvel Comics, Boseman entra definitivamente nell'universo Marvel diventando un vero e proprio pezzo del Wakanda.

Nelle pagine di Marvel's Avengers #41, lo scrittore Jason Aaron si è infatti assicurato di escogitare un tributo molto specifico all'attore di Black Panther, rivelando che uno degli Helicarrier della celebre nazione africana da oggi prenderà ufficialmente il suo nome: le pagine finali dell'albo raccontano di un combattimento tra Echo e Namor, e una vignetta mostra il "Wakandan Helicarrier Boseman", esplicitamente dedicato all'attore scomparso. Potete vedere l'immagine in calce all'articolo.

"Volevo parlare della devastante perdita di un caro membro della famiglia Marvel Studios", aveva detto il presidente della Marvel Kevin Feige durante il Disney Investor Day, rivelando che il ruolo non sarà affidato ad un altro attore in Black Panther 2. "Chadwick Boseman era un attore di immenso talento e una persona stimolante, che ha influenzato tutte le nostre vite professionalmente e personalmente. La sua interpretazione di T'Challa in Black Panther è iconica e trascende qualsiasi iterazione del personaggio in qualsiasi altro medium del passato della Marvel: è per questo motivo che non affideremo il personaggio ad un altro attore. Tuttavia, per onorare l'eredità che Chad ci ha aiutato a costruire attraverso la sua interpretazione del Re di Wakanda, vogliamo continuare a esplorare quel mondo e tutti gli altri personaggi introdotti nel primo film."

Black Panther 2 uscirà a luglio 2022: per saperne di più, scoprite tutte le novità sul film.