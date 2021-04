Chadwick Boseman perde, Anthony Hopkins:'Non me l'aspettavo' Ma i fan sono furiosi

Tra le sorprese più inaspettate degli Oscar di poche ore fa, spicca la vittoria di Anthony Hopkins nella categoria miglior attore protagonista per The Father, dopo che le previsioni davano in vantaggio Chadwick Boseman, che avrebbe vinto un Oscar postumo per Ma Rainey's Black Bottom. E i fan della star di Black Panther non l'hanno presa bene.

In un video diffuso sul suo account Instagram, Anthony Hopkins ha ringraziato per il prestigioso riconoscimento, il secondo in carriera dopo l'Oscar per Il silenzio degli innocenti. La star di The Father ha celebrato l'Academy, la Sony - casa di produzione di The Father - nonché il regista Florian Zeller e la produzione, oltre alla sua famiglia, dichiarando di essere rimasto molto sorpreso dal riconoscimento.



La vittoria di Anthony Hopkins ha impedito al compianto Chadwick Boseman di ottenere un Oscar che alla vigilia sembrava quasi certo per la sua performance in Ma Rainey's Black Bottom. La scelta dell'Academy ha mandato su tutte le furie i fan dell'attore.

In particolare diversi appassionati hanno attaccato Anthony Hopkins, reo di esser stato premiato nonostante non si sia presentato alla cerimonia di consegna dei premi, quest'anno organizzato nella cornice di Union Station.

In The Father, Anthony Hopkins interpreta un uomo anziano che si rifiuta di lasciare la propria casa nonostante il decadimento fisico e neurologico dovuto all'età. Nel corso del film l'uomo inizierà a dubitare dei familiari, di ciò che lo circonda e persino della realtà in cui ha sempre vissuto.



Su Everyeye potete trovare il trailer di The Father, uno dei film più attesi delle prossime settimane. Scoprite dov'è possibile vedere tutti i film candidati agli Oscar 2021.